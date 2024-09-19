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Kırıkkale'de Gaziler Günü Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Kırıkkale'de Gaziler Günü Törenleri Coşkuyla Kutlandı
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Kırıkkale'de Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törenlere Vali, garnizon komutanı, belediye başkanı ve diğer protokol üyeleri katıldı. 'Kahramanlarla Yürüyoruz' sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen topluluk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şehitlikte de saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua ile program devam etti. Bahşılı ilçesinde de benzer bir tören gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler, "Kahramanlarla Yürüyoruz" sloganıyla mehter takımı eşliğinde Kırıkkale Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gazi Tayyip Çevik, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden programda saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şeref defterini imzalayan Vali Makas, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programlara, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Bahşılı ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkan Vekili Ata Mehmet Dönmez, protokol üyeleri ve gazilerin katıldığı törenin ardından şehit Mikail Dönmez'in kabri ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

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