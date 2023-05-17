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Kırıkkale'de fırtına TOKİ şantiyesinin yemekhanesini yıktı

Kırıkkale'de fırtına TOKİ şantiyesinin yemekhanesini yıktı

Güncel Haberler

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan fırtına TOKİ şantiyesinin yemekhanesini yıktı, bazı binaların çatılarından kiremitleri çevreye savurdu. İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ardından yerini fırtınaya bıraktı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan fırtına TOKİ şantiyesinin yemekhanesini yıktı, bazı binaların çatılarından kiremitleri çevreye savurdu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ardından yerini fırtınaya bıraktı.

Fırtına nedeniyle Halim Şenses Mahallesi Hürlük Tepesi mevkisinde inşası devam eden 5. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde bulunan yemekhane yıkıldı.

Yemekhanenin bazı parçaları çevreye savruldu.

Yemekhane sorumlusu Erdal Bayrak, AA muhabirine, akşam saatlerinde fırtına ve sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Bu esnada yemekhane içerisinde bulunduğunu anlatan Bayrak, "Deprem gibi oynamaya başlayınca duvarları tutmaya başladım. Baktık saçlar üzerimize yıkılmaya başlayınca dışarı çıktık." dedi.

Öte yandan, ilçede bazı binaların çatılarındaki kiremitler de çevreye savruldu.

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Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel

Kırıkkale Fırtına Güncel Haberler

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