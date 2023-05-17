Kırıkkale'de fırtına TOKİ şantiyesinin yemekhanesini yıktı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan fırtına TOKİ şantiyesinin yemekhanesini yıktı, bazı binaların çatılarından kiremitleri çevreye savurdu. İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ardından yerini fırtınaya bıraktı.