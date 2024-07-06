Kırıkkale'de firari suçlu yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 4 ayrı suçtan 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ve 77 bin 97 lira para cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gündoğdu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri H.B'yi durdurdu.

Yapılan GBT sorgusunda H.B'nin 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 35 yıl 1 ay hapis ve 77 bin 97 lira para cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.