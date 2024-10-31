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Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlüler Yakalandı
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Kırıkkale'de, uyuşturucu madde ticareti ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan iki firari hükümlü, yapılan operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, kesinleşmiş hapis cezaları ile cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında 16 yıl 15 gün ve 6 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay 12 gün hapis ceza bulunan C.T'yi (53) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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