Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.A. yakalandı. Emniyet, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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