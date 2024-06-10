Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de "tutuklu ve hükümlünün kaçması" ile "hırsızlık" suçlarından hakkında 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "tutuklu ve hükümlünün kaçması" ile "hırsızlık" suçlarından hakkında 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.S. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.