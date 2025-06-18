Kırıkkale'de Firari Hükümlü Hırsızlık Suçundan Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlü Hırsızlık Suçundan Yakalandı
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Kırıkkale'de, hırsızlık suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü B.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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