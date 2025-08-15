Kırıkkale'de Firari 2 Kişi Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ile hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.