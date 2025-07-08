Kırıkkale'de Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Firari 2 Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalandı. C.K. ve A.P., cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.K. (56) ile "hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olan A.P. (15) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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