Kırıkkale'de Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.K. (56) ile "hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olan A.P. (15) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.