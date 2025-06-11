Kırıkkale'de Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.O. (31) ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. (45) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.