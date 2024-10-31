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Kırıkkale'de FETÖ Üyesi İhraç Memur Tutuklandı

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi İhraç Memur Tutuklandı
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Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ihraç memur A.K. yakalanarak tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şahıs adliye sevk edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklandı.

KIRIKKALE'de, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ihraç memur A.K., yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, FETÖ/PDY'ye üye olmaktan aranan ihraç memur A.K., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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