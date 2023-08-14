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Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında yapılan denetimlerde, eski polis memuru Y.E'nin arandığını tespit etti. Yapılan incelemede, Y.E'nin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolundaki kontrol noktasındaki denetimlerinde, yolcu otobüsünde eski polis memuru Y.E'nin hapis cezası kararıyla aranmasının olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede, Y.E'nin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Ankara Güncel Haberler

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