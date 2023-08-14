Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında yapılan denetimlerde, eski polis memuru Y.E'nin arandığını tespit etti. Yapılan incelemede, Y.E'nin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.