Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

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Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari polis memuru R.Ş. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla hukuki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru R.Ş. belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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