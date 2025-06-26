Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru R.Ş. belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.