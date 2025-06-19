Kırıkkale'de FETÖ'nün Sözde İl İmam Yardımcısı Tutuklandı

Kırıkkale'de FETÖ'nün Sözde İl İmam Yardımcısı Tutuklandı
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Kırıkkale'de, 15 Temmuz dönemi FETÖ'nün sözde 'il imam yardımcısı' olarak görev yapan Y.Ç., 2005-2016 yılları arasında 20 örgüt evinden sorumlu olduğu belirtilerek tutuklandı.

Kırıkkale'de, 15 Temmuz döneminde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "il imam yardımcısı" ve 2005-2016 yılları arasında 20 örgüt evinden sorumlu olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz döneminde, terör örgütünün sözde Kırıkkale "il imam yardımcısı" ve 2005-2016 yılları arası yaklaşık 20 örgüt evinden sorumlu olduğu belirlenen Y.Ç. teslim oldu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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