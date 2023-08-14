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Kırıkkale'de FETÖ Firarisi Eski Polis Yakalandı

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Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durdurulan otobüste seyahat eden FETÖ firarisi eski polis, kimlik kontrolü sırasında yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yolculardan birinin FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durdurulan otobüste seyahat eden FETÖ firarisi eski polis, kimlik kontrolü sırasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kırıkkale-Ankara D-200 Karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında denetimler gerçekleştirdi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste bulunan yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Yolculardan Y.E.'nin "FETÖ üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulundu tespit edildi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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