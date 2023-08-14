Kırıkkale'de FETÖ Firarisi Eski Polis Yakalandı

Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durdurulan otobüste seyahat eden FETÖ firarisi eski polis, kimlik kontrolü sırasında yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yolculardan birinin FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.