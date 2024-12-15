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Kırıkkale'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale'de evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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Kırıkkale'de 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kadın tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kadın tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Dursun Doğanay Caddesi'nde 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulanan A.Ç, S.Ç, A.E. ve E.E. dumandan etkilendi.

Ekiplerce evden çıkarılan 4 kadın, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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