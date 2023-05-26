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Kırıkkale'de Evde Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de Evde Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Güncel Haberler

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı. Yangın, unutulan yemeğin alev alması sonucu çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale etmek için eve giren B.Y, dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Çalılıöz Mahallesi 414. Sokak'ta B.Y'ye ait müstakil evin mutfağında ocağın üzerinde unutulan yemeğin alev alması sonucu yangın çıktı.

Bu sırada evin dışında bulunan ev sakinlerinin alev ve dumanları fark etmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangına müdahale etmek için eve giren B.Y, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale İtfaiye Güncel Haberler

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