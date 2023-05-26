Kırıkkale'de Evde Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı. Yangın, unutulan yemeğin alev alması sonucu çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale etmek için eve giren B.Y, dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.