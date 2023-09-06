Kırıkkale'de evde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, denetimli serbestlik şartıyla cezaevinden çıkan D.Y'nin, Bahçelievler Mahallesi Şehit Dursun Doğanay Caddesi'nde oturduğu apartmanın 3. katındaki evlerini ateşe verdiği öne sürüldü.

Evden çıkan duman ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Gözaltına alınan şüpheli D.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.