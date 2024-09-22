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Kırıkkale'de Apartman Yangını: Bir Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kırıkkale'de Apartman Yangını: Bir Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Kırıkkale'nin Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırılırken, dairede hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Şehit Halil Halıcı Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, dairede hasar oluştu.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

İtfaiye Güncel

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