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Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Güncel Haberler

Kırıkkale'de apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu dairede hasar oluştu.

Kırıkkale'de apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 737. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında Necati Akıncı'ya ait dairenin mutfak kısmında evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Pencereden çıkan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz firması yetkilileri, bina giriş noktasından gazı keserek önlem aldı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale İtfaiye Güncel Haberler

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