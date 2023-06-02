Kırıkkale'de Ev Yangını: Unuttuğu Telefon İçin Geri Gelen Vatandaş Şoke Oldu

Kırıkkale'de alkollü bir kişinin çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında evine geri dönen alkollü vatandaşın babası, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Unuttuğu telefon için evine geri geldi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kırıkkale'de ev yangını

KIRIKKALE - Kırıkkale'de apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde alkollü bir kişi tarafından çıkartılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köye giderken unuttuğu telefonunu almak için geri dönen alkollü vatandaşın babası ise, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Kurtuluş Mahallesi 737'nci Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 4 katlı apartmanın ikinci katındaki mutfak bölümünde bulunan ankastre ocağı yakmaya çalıştığı sırada yangına sebep oldu. Alevler kısa sürede mutfağın tamamını sardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında da alkollü vatandaşın evden ayrılarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise yangının çıktığı apartmanın önünde bekleyerek ekiplerin müdahale anını izledi.

Alkollü vatandaşın babası Necati Akıncı, evinde unuttuğu telefonunu almak için köy yolunda geri döndüğünü belirterek, "Telefonu unuttum, evden almak için geri geldim. Baktım ki ev yanıyor" dedi.

Eve girdiklerinde yangının devam ettiğini belirten itfaiye eri Ümit Bozbıyık, "İçeri girdiğimizde yangın devam ediyordu ankastrede. Su ile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdük diğer odaları da yanmaktan kurtardık" diye konuştu.

Evin yandığını görür görmez itfaiyeyi aradığını anlatan mahalle sakini Cihan Yılmaz, "Biz evde oturuyorduk. Ambulans seslerini duyunca çıktımızda ikinci kattaki yangını gördük. daha sonra itfaiyeyi aradık. İtfaiyeye müdahale etti ve yangın şuanda söndürüldü" ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Muzaffer Çam ise, "Buradaki evden dumanların çıktığını gördük. Hemen itfaiyeyi aradık. Ambulansta geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndü. İyi ki evde kimse yokmuş Allah'a şükür" şeklide konuştu.