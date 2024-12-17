Kırıkkale'de Ev Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede G.K.A'ya ait evden hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen zanlılar H.A. (31) ve U.A. (28), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.