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Kırıkkale'de Etkili Olan Sis, Kara Yollarında Görüş Mesafesini Düşürdü

Kırıkkale'de Etkili Olan Sis, Kara Yollarında Görüş Mesafesini Düşürdü
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Kırıkkale'de sabah saatlerinde etkili olan sis, kentteki kara yollarında görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesine neden oldu. Sürücüler, güvenli bir şekilde ilerlemek için takip mesafesini korumak zorunda kaldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak yavaş ilerledi.

Kent merkezinde de etkili olan sis, bir süre sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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