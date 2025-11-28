Haberler

Kırıkkale'de Endüstriyel Tesiste Facia: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de bir endüstriyel ekipman üretim tesisinde hava kazanı için kaynak yapan iki işçi, 3 tonluk sac levhanın kayması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalan işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi. Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı. İşçilerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

