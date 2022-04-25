Kırıkkale'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı - Haberler

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Kırıkkale'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi anlatıldı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer verildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'ndaki programda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Halk Eğitimi Merkezlerinin yöneticileri ile usta öğreticilere proje hakkında bilgiler aktarıldı.

Polis memuru Cem Gökgöz, uyuşturucunun bireyin akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozduğunu ve bağımlılık yaptığını belirtti.

Madde bağımlılığıyla sadece yok olup gidenin bedenlerin değil, bireylerin ve toplumların geleceklerinin de zamanla karanlığa gömüldüğüne dikkati çeken Gökgöz, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu, sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak toplumları zayıf düşüren nedenlerden biridir. Merak etkisi, arkadaş ısrarı, özenme, kişisel ve ailesel sorunlar, eğlenme amaçlı ve diğer nedenler uyuşturucuya başlama sebepleri arasındadır. Hiçbir aile, uyuşturucu bağımlılığını çocuğuna yakıştırmaz. Ama önemli bir konu olduğu için annelerin çocukları üzerindeki dikkatleri olası olumsuz bir durumda ilk müdahale açısından büyük önem taşıyor. Çünkü bağımlı olunmadan madde kullanımının fark edilmesi ve erken müdahale, bir hayatın kurtulması demektir."

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu da bu tür seminerlerin bilgilendirme ve alınacak tedbirler açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Kırıkkale, Narkotik, Polis, Güncel, Haberler

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