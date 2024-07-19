Kırıkkale'de Elektrikli Motosikletle Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
A.N. idaresindeki 71 MA 0450 plakalı elektrikli motosiklet, Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde A.K'nın kullandığı 06 MKT 09 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.