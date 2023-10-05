Kırıkkale'de Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Otomobilin Karıştığı Kazada İki Doktor Yaralandı

Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin aynı yönde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştığı kazada iki doktor yaralandı. Trafik ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 190 lira pazara cezası kesti.

Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin aynı yönde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştığı kazada iki doktor yaralandı. Trafik ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 8 bin 190 lira pazara cezası kesti.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki 71 EK 255 plakalı otomobil ile E.T.'nin kullandığı 71 AAU 564 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle Fiat marka otomobil yolun karşısına savrularak bariyerlere çarptı. Diğer otomobil ise orta refüje savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Dr. G.A. ile Dr. H.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan sürücü E.T.'ye 8 bin 190 lira para cezası uyguladı.

Kaza alanında yapılan çalışmanın ardından kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE