Kırıkkale'de Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulamaya geçiyor - Haberler

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Kırıkkale'de Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulamaya geçiyor

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulamaya geçiyor

Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) denetimlerine katıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) denetimlerine katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulamayla egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafikte durdurulmadan tespit edilebilecek.

Müdürlüğün denetim aracına montajı yapılan EGEDES, yol güzergahlarında sabit veya gezici olarak faaliyet gösterecek ve araçların plakaları Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile okunarak egzoz emisyon ölçümünü yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanacak. Ayrıca birkaç saniye içerisinde araç görüntüsü ile beraber raporlanabilecek.

İl Müdürü Uğur Atar, denetimlerde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine EGEDES yazılımı üzerinden yapılan tespitler neticesinde 2 bin 815 lira idari para cezası uygulanacağını aktardı.

Atar, daha temiz bir Kırıkkale'de yaşamak için vatandaşların egzoz emisyon ölçümlerini süresi içerisinde yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

İklim Değişikliği, Kırıkkale, Tragger, Güncel, Haberler

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