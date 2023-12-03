Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü'nde 100 fidan dikildi

Kırıkkale TEMA Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 100 fidan dikildi. Etkinliğe TEMA Vakfı İl Temsilcisi Mehmet Hilmi Kalkan, görme engelli Bekir Akdeniz ve öğrenciler katıldı. Engelliler adına 100 ıhlamur ve ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.

Kırıkkale TEMA Vakfınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 100 fidan dikildi.

Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Mehmet Hilmi Kalkan, görme engelli Bekir Akdeniz ve öğrenciler katıldı.

Kalkan, AA muhabirine, Dünya Engelliler Günü'nde öğretmen ve üniversiteli gençlerden oluşan gönüllüler ile görme engelli Akdeniz'in katılımıyla engelliler adına 100 ıhlamur ve ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Bekir Akdeniz de engellilerin sadece bugün değil, her gün hatırlanılması gerektiğini belirterek, TEMA Vakfına teşekkür etti.