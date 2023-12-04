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Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

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Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Vali Mehmet Makas, engelliler ve ailelerine desteklerini ifade etti. Programda engelli bireylerin gösterileri yer aldı.

Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, ellerinde ne imkan varsa engelliler ve ailelerinin emrinde olduğunu söyledi.

Engellilerin canları olduğunu aktaran Makas, "İnşallah umuyoruz ve biliyoruz ki cennetimizde olacaklar. Bu bir imtihan. Devletimiz son 20 yıllık zamanda engelli kardeşlerimizin gerek sosyal hakları gerek ailelerine bakım bağlamında verilen desteklerle çok büyük mesafeler katetti. Bugün emin olun mesafe olarak katettiğimiz güzellikler var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletin ne imkanı varsa milletimizin emrinedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından engelli bireylerin çeşitli gösterilerinin yer aldığı programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve aileler katıldı.

Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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