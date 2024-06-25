Kırıkkale'de düğünde tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de bir düğünde tabancayla havaya ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yapılan çalışmada, B.C.B. ve A.S.Y'nin üzerinde ruhsatsız 2 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.