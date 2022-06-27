Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan U.G. ile E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre U.G, yanındaki tabancayla E.G. ve F.G'ye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan E.G. ve F.G. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlı U.G, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Kırıkkale Kadıoğlu Güncel Haberler

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