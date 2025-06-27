Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

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Kırıkkale'de drift yapan bir sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 46 bin 392 lira ceza kesildi. Drift anları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.

Kırıkkale'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda çok sayıda drift yapan otomobil, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Ekipler, bir aracın plakasını ve sürücüyü tespit etti.

Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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