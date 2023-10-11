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Kırıkkale'de drift atan otomobilin sürücüsüne 20 bin 342 lira para cezası kesildi

Kırıkkale'de kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) odasında görevli polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, drift atan otomobil tespit edildi. Yahşihan Mezarlık Kavşağı'nda otomobilin plakası kameradan belirlendi. Trafik kontrol noktasında durdurulan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.