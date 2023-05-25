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Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su taşkınları oldu, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Köy yolları ise selin taşıdığı çamurlarla kaplandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yürümekte zorluk yaşadı.

Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su taşkınları oldu, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Köy yolları ise selin taşıdığı çamurlarla kaplandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yürümekte zorluk yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Kırıkkale Çelebi Güncel Haberler

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