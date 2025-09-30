Haberler

Kırıkkale'de Dolmuşun Ağaca Çarpması Sonucu 13 Üniversite Öğrencisi Yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir dolmuş minibüsün ağaca çarpması sonucu 13 üniversite öğrencisi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dolmuş minibüsün ağaca çarpması sonucu 13 üniversite öğrencisi hafif yaralandı.

Mustafa Bozer idaresindeki 71 K 0027 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüs, Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Yerleşkesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada dolmuştaki 13 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
