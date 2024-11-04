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Kırıkkale'de Dolmuş Şoförleri Arasında Silahlı Kavga

Kırıkkale'de Dolmuş Şoförleri Arasında Silahlı Kavga
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Kırıkkale'de dolmuş şoförleri M.Y.E. ve E.Ç. arasında yolcu taşıma meselesi nedeniyle çıkan kavgada E.Ç., M.Y.E.'ye ateş etti. Yaralı hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

KIRIKKALE'de dolmuş şoförleri arasında çıkan 'yolcu taşıma' kavgasında 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi dolmuş durağında meydana geldi. Dolmuş şoförü oldukları öğrenilen M.Y.E. ile E.Ç. arasında 'yolcu taşıma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç. üzerinde bulunan tabanca ile M.E.Y.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu M.E.Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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