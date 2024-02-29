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Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de bilişim sistemleri ve banka kullanarak dolandırıcılık yapan bir hükümlü yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru bulunan 101 kullanıcıyı tespit etti.

Kırıkkale'de "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22-28 Şubat'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 16 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 nitelikli hırsızlık, 2 bilişim sistemini engelleme-bozma-verileri yok etme veya değiştirme ve 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ekipler, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü de yakalayıp, cezaevine teslim etti.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 310 vatandaş bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Kırıkkale Banka Güvenlik Suç Teknoloji Güncel Haberler

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