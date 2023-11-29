Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de dolandırıcılık iddiası

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kırıkkale'de güven sağladığı kişilerden aldığı banka ve kredi kartlarını başkalarına kiraya verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de güven sağladığı kişilerden aldığı banka ve kredi kartlarını başkalarına kiraya verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, K.A'nın güven sağladığı kişilerden topladığı banka ve kredi kartlarını başkalarına kiralayarak maddi menfaat sağladığı ve bu hesapların çeşitli dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını tespit etti.

Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen iki ayrı adreste arama yapan ekipler, K.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Banka Dolandırıcılık Güvenlik Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title