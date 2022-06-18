Kırıkkale'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı Kırıkkale'de kimyasal madde taşıyan tankerin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Kırıkkale'de kimyasal madde taşıyan tankerin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı. İ.O. (51) idaresindeki 41 ADP 422 plakalı antifriz yapımında kullanılan kimyasal madde yüklü tanker, Kırıkkale-Kulu kara yolunun 17. kilometresinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.