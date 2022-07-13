Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Alparslan Ç. idaresindeki 70 BH 584 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağı Mahmutlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Tunahan E, Enver T. ve Mustafa B. yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Alparslan Türkeş Bulvarı Kırıkkale Güncel Haberler

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