Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İsmail A. (20) idaresindeki 71 AAD 870 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında inşaat halindeki bir petrol istasyonunun girişine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Yılmaz Ö. (23), Enes İ. (18) ve Mustafa Ş. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Otomobil, İnşaat, Ankara, Güncel, Haberler

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