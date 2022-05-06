Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2'si bebek, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2'si bebek, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

A.Ü. idaresindeki 55 EY 997 plaka otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 16 aylık Y.S.A ve 6 aylık Z.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Otomobil, Çorum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title