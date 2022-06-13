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KIRIKKALE - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Ö. (19) idaresindeki 06 VZP 70 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki Y.G. (16) yaralandı.

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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