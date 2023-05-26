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Kırıkkale'de Devrilen Hafif Ticari Araçtaki 2 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de Devrilen Hafif Ticari Araçtaki 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

İsmail U. (59) idaresindeki 06 BY 6108 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Mehmet Ş. (62) ile Telli Ş. (55) yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Osmangazi Kırıkkale Tragger Samsun Güncel Haberler

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