Kırıkkale'de Dernekte Kumar Oynayan 6 Kişiye Ceza

Kırıkkale'de Dernekte Kumar Oynayan 6 Kişiye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de bir dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza verildi. Dernek başkanı hakkında da adli işlem başlatıldı ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine, Yenidoğan Mahallesi'ndeki içkili mekanları kontrolleri sırasında bölgede bulunan bir iş yeri içerisinden kavga ihbarı yapıldı.

İş yerinin üst katına çıkan ekipler, dernek olduğu belirlenen yerde kumar oynandığını tespit etti.

Dernekte kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 55 bin 482 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, dernek başkanı M.Ş. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Dernekte yapılan aramada, 5 bin 800 lira ve çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor

Tarihi anlaşma! Yeni bir devlet kuruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkent'te 26 katlı binada yangın! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

26 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.