Kırıkkale'de Dernekte Kumar Oynayan 6 Kişiye Ceza

Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine, Yenidoğan Mahallesi'ndeki içkili mekanları kontrolleri sırasında bölgede bulunan bir iş yeri içerisinden kavga ihbarı yapıldı.

İş yerinin üst katına çıkan ekipler, dernek olduğu belirlenen yerde kumar oynandığını tespit etti.

Dernekte kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 55 bin 482 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, dernek başkanı M.Ş. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Dernekte yapılan aramada, 5 bin 800 lira ve çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi.