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KIRIKKALE - Dereye düşen kişi kurtarıldı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de dereye düşen kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kırıkkale'de dereye düşen kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Yunus" timleri, Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi sırada Çoruh Özü Deresi'ne bir kişinin düştüğünü gördü.

Polislerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabalarıyla dereden çıkarılan İbrahim C, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE - Dereye düşen kişi kurtarıldı

KIRIKKALE - Dereye düşen kişi kurtarıldı

KIRIKKALE - Dereye düşen kişi kurtarıldı

KIRIKKALE - Dereye düşen kişi kurtarıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Güncel, Haberler

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