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Kırıkkale'de ATV Kazası: İki Yaralı

Kırıkkale'de ATV Kazası: İki Yaralı
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Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde bir ATV'nin dereye düşmesi sonucu M.A.Ö. ve S.A. yaralandı. 71 ADT 065 plakalı ATV, Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde Çoruhözü Deresi'ne düştü. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından dereden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de ATV'nin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

M.A.Ö. idaresindeki 71 ADT 065 plakalı ATV, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde Çoruhözü Deresi'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.A, itfaiye ve sağlık ekiplerince dereden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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