Kırıkkale'de dereye düşen alkollü kişiyi itfaiye kurtardı

KIRIKKALE'de, dengesini kaybederek dereye düşen alkollü kişi itfaiye ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sularında Bahçelievler Mahallesi Çoruhözü Deresinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, devriye görevi sırada Çoruhözü Deresine bir kişinin düştüğünü fark etti. Polis ekiplerinin durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dereye düşen İbrahim Coşkun, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Alkollü olduğu öğrenilen Coşkun, sağlık ekiplerinin bölgede yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Coşkun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.