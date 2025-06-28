Kırıkkale'de Depo Yangını: Ahşap Kasalar ve Gıda Ürünleri Zarar Gördü

Kırıkkale'de Depo Yangını: Ahşap Kasalar ve Gıda Ürünleri Zarar Gördü
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Kırıkkale'nin Akşemsettin Mahallesi'nde bir mobilya firmasına ait deponun bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ahşap kasalar ve gıda ürünleri zarar gördü, bir otomobil de hasar aldı.

Kırıkkale'de deponun bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşemsettin Mahallesi'ndeki mobilya firmasına ait deponun ahşap taşıma kasaları ile gıda ürünlerinin bulunduğu bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ahşap kasalar ve gıda ürünleri zarar gördü, bir otomobilde de hasar oluştu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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